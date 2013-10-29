Банки США могут потерять 107 млрд из-за ипотечного кризиса

Выплаты американских банков в рамках урегулирования обвинений, связанных с ипотечным кризисом, могут достигнуть 107 миллиардов долларов, пишет Лента.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.

В эту сумму включены 66 миллиардов долларов, которые шесть крупнейших банков США согласились заплатить с 2010 года. Больше всего — 43,9 миллиарда долларов — выплатил Bank of America, Wells Fargo согласился заплатить 9,2 миллиарда долларов, JP Morgan — 7,8 миллиарда долларов. Еще 4,3 миллиарда долларов приходится на Citigroup, 921 миллион — на Goldman Sachs, 330 миллионов — на Morgan Stanley.

JP Morgan недавно согласился выплатить 13 миллиардов долларов по очередным обвинениям, связанным с ипотечным кризисом. По данным Bernstein Research, банку придется выплатить еще 8-16 миллиардов долларов. Дополнительные выплаты Bank of America компания оценивает в десять миллиардов, банка Citigroup — в два миллиарда долларов.

В августе этого года Bloomberg опубликовал исследование о затратах крупнейших банков на покрытие ущербов и урегулирование исков, связанных с ипотечным кризисом. По данным агентства, в 2008-2013 годах на эти цели банки потратили 103 миллиарда долларов. 56 миллиардов из этой суммы составили судебные издержки, а остальное — компенсации инвесторам.

Американские банки обвиняют во введении инвесторов в заблуждение при продаже облигаций, обеспеченных ипотечными кредитами. В основном суть обвинений сводится к тому, что менеджеры финорганизаций знали о низком качестве бумаг, но выдавали их за высококлассные активы. Впоследствии, когда в США начался массовый отказ от выплат по ипотечным кредитам, облигации обесценились и, как считают власти, это стало одной из причин финансового кризиса 2008 года.

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