Азаров обещает представить проект госбюджета в конце ноября

Проект бюджета на 2014 будет подан в Верховную Раду в конце ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге 29 октября заявил премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Я думаю, что в конце ноября мы представим сбалансированный бюджет в Верховную Раду», - сказал Азаров.

Он отметил, что на сегодняшний день вопрос формирования бюджета на следующий год обсуждается с Международным валютным фондом. Азаров также сообщил, что сегодня намерен провести встречу с рабочей миссией МВФ.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 14 сентября зарегистрировал проект госбюджета на 2014 год, однако председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак возвратил Кабинету министров проект бюджета-2014 на доработку.

20 сентября на Часе правительства в Верховной Раде первый заместитель министра финансов Украины Анатолий Мярковский заявил, что Кабинет министров не может окончательно сформировать бюджет на 2014 год, в частности, его доходную и расходную части, в связи с принятием Верховной Радой новых законов, которые, с одной стороны, увеличивают доходы, а с другой - требуют дополнительного финансирования из бюджета.

По информации Министерства финансов, проект закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2014 год», одобренный на заседании Кабмина 11 сентября, предусматривает на 2014 год рост ВВП на 3%, инфляцию на уровне 8,3% (декабрь к декабрю), государственный долг в 32,4% ВВП и дефицит госбюджета на уровне 2,7% ВВП

Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» установлен предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года в размере 483 млрд грн – порядка 30% ВВП. Вместе с тем, опрошенные УНИАН эксперты прогнозируют, что рост государственного долга по итогам года достигнет 40% ВВП.