Бизнес в Украине стал тратить меньше времени на уплату налогов

Затраты времени представителей бизнеса, которые они тратят на составление отчетности, уплату налогов и другие процедуры, связанные со своей деятельностью, сократились на 101 час - до 390 (данные на 1 июня 2013 года), что свидетельствует об упрощении процедур уплаты налогов, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

«Мы системно работаем над упрощением процедур и времени для уплаты налогов. Уменьшение документации, сокращение отчетности, ускорение формальностей, развитие электронных сервисов - все это позволяет плательщику экономить время и, соответственно, делает условия работы бизнеса в Украине более комфортными», - цитирует пресс-служба министра доходов и сборов Александра Клименко.

По его словам, показателем улучшения бизнес-климата в Украине стали результаты исследования Doing Business-2014, которые были обнародованы Всемирным банком сегодня, 29 октября.

«Приятно, что Украина назвали государством, которая достигла наибольших результатов в улучшении регуляторной среды всех стран в 2012-2013 годах. Это высокая оценка, но не предел нашего потенциала. Тем более что глобальная конкуренция за инвестора растет. В этом году в мире было реализовано на 18% больше регуляторных реформ, чем в прошлом. Так что Украина должна работать над улучшением бизнес-климата еще активнее», - отметил Клименко.

По словам министра, Миндоходов планирует направить дальнейшие усилия на углубление “дебюрократизации”. В частности, планируется дальнейшее упрощение декларации на прибыль, упрощение процедуры подачи декларации по НДС, дальнейшее сближение бухгалтерского и налогового учета, развитие электронных сервисов.

Кроме того, в таможенной сфере министерство ориентируется на автоматизацию всех процессов на таможне, повышение эффективности системы анализа рисков, снижение влияния человеческого фактора, сокращение времени подготовки разрешительных документов.

По словам министра, «при синергии сокращение времени на регистрацию бизнеса и его ведения, Украина в будущем получит положительный тренд увеличения предпринимательской активности. И задача министерства - это синергию обеспечить».

Как сообщал УНИАН, Украина вошла в пятерку ведущих стран мира, показавших наиболее яркие успехи в сфере реформирования системы государственного управления экономикой и упрощения ведения бизнеса, улучшив свои позиции в рейтинге Всемирного банка по легкости ведения бизнеса (Doing business - 2014) сразу на 25 пунктов – до 112 места, хотя еще годом ранее Украина занимала 137 место.

Украина также получила наивысшую оценку - «8 из 10» - по показателю проведенных в стране реформ, направленных на улучшение деловой активности и упрощение ведения хозяйственной деятельности предприятий, включая предприятия малого и среднего бизнеса.