Украина обсуждает с МВФ снижение ставок НДС и налога на прибыль

Вопрос о снижении с 1 января 2014 года ставок НДС и налога на прибыль, либо перенесение срока снижения на сегодняшний день обсуждается с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил сегодня на брифинге, отвечая на вопросы УНИАН.

«Этот вопрос является одним из тех, которые предстоит урегулировать на переговорах с МВФ. У них своя точка зрения, я думаю, что нам надо находить общий язык, исходя из того, что, прежде всего, нам нужен сбалансированный в разумных пределах бюджет. Ясно, что бюджет будет дефицитным, ясно, что мы сокращали дефицит бюджета и мы должны удерживать дефицит бюджета в рамках безопасных для страны параметров. И тут наши мнения с МВФ абсолютно совпадает. Так вот, именно исходя из этого условия, мы будем решать относительно того, либо мы пойдем все-таки на ту норму, которая в 2010 году заложена в Бюджетный кодекс, либо мы пойдем на согласованную позицию с МВФ».

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд рекомендует Украине отложить внедрение норм Налогового кодекса, предусматривающих снижение с 1 января 2014 года ставок налога на добавленную стоимость до 17% с 20% и налога на прибыль до 16% с 19%.

В середине октября в интервью агентству Reuters министр доходов и сборов Александр Клименко заявил, что Украина может отложить снижение ставок налога на добавленную стоимость и налога на прибыль с 1 января 2014 года из-за нестабильности экономической ситуации в стране и в рамках следования рекомендациям Международного валютного фонда.

Напомним, снижение ставок налогов предусмотрено Налоговым кодексом Украины, принятым в 2010 году и вступившим в силу в 2011 году.