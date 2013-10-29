Таиланд намерен привлечь 15 млрд долл. за семь лет

Таиланд планирует привлечь на рынках капитала 15 млрд долл. в течение ближайших семи лет. Это станет крупнейшим размещением государственного долга страны за последние годы, сообщают Вести.ru.

При этом продажа такого объема долга станет серьезным испытаниям для спроса инвесторов, так как развивающиеся азиатские экономики рассматриваются в качестве рисковых при сокращении программы покупки облигаций со стороны ФРС США.

Министр финансов Таиланда Киттират На-Ранонг заявил, что в течение следующих семи лет будет привлечено 10-15 млрд долл., или по крайней мере 1,5 млрд долл. ежегодно, чтобы можно было финансировать программу модернизации инфраструктуры, объем которой составляет 2 трлн бат.

Ранее Таиланд выходил на международный рынок облигаций только в 2006 г., тогда было привлечено 200 млн долл. Судя по текущей доходности 10-летних бондов, правительство может рассчитывать на привлечение финансирования по ставке 4-4,15%.

Хотя Таиланд не рассматривается в качестве одной из наиболее подверженных рискам развивающихся азиатских экономик, спрос инвесторов может быть слабым на фоне ухудшения перспектив для всего региона.

В понедельник Центральный банк снизил прогноз по росту ВВП страны до 3,7% по сравнению с прошлым прогнозом в 4,2%. В прошлом месяце экспорт упал на 2,9% в годовом выражении, и это шестое месячное снижение подряд.

Эксперты отмечают, что программа модернизации инфраструктуры, которая рассматривается как средство ускорения экономического роста, является конструктивной только на бумаге, а вопросы вызывают прозрачность источников, использование средств, эффективное распределения ресурсов, своевременное исполнения и высокий уровень коррупции.

Тем не менее власти настаивают, что все проекты, которые получат инвестиции, должны будут пройти тщательное рассмотрение регуляторов, и только после этого средства будут выделяться.