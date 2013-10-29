Центробанк Австралии ожидает ослабления нацвалюты

Центральный банк Австралии ожидает, что курс национальной валюты снизится в связи с падением цен на экспортные товары, что обусловлено ослаблением темпов добычи металлов, сообщают Вести.ru.

Глава Центробанка Гленн Стивенс заявил на конференции финансовых рынков, что текущий курс австралийского доллара не соответствует основным экономическим условиям.

“Ставки обменного курса не подкреплены относительным уровнем расходов и производительности, - отметил Стивенс. - Более того, цены будут только снижаться, так что кажется вполне вероятным, что в какой-то момент в будущем стоимость австралийского доллара будет существенно ниже”.

Австралийский доллар, который торгуется почти по историческому максимуму по отношению доллару к США на протяжении последних трех лет, достиг в октябре самого высокого за четыре месяца уровня.

Подъем, последовавший за недавним многомесячным падением, усилил обеспокоенность по поводу того, что рост экспорта может быть ослаблен в недобывающем секторе, который остается вялым.