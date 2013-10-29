Резервный банк Индии повысил базовую ставку

Резервный банк Индии (РБИ), выполняющий функции Центробанка, повысил сегодня базовую процентную ставку с 7,5% до 7,75%. Об этом сообщается на сайте РБИ, передает ИТАР-ТАСС.

В сентябре текущего года процентная ставка Банка Индии была повышена до 7,5% впервые с 2011 года, и это решение оказалось полной неожиданностью для аналитиков, поскольку ранее в 2013 году РБИ трижды понижал ставку.

Согласно прогнозу Резервного банка Индии, рост национальной экономики в текущем финансовом году не превысит 5,7%. Министерство финансов, в свою очередь, предполагает, что рост ВВП страны составит 6,1% - 6,7%.