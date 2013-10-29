На межбанке гривня понизилась к доллару

Во вторник, 29 октября, к 12:00 котировки гривни на межбанковском валютном рынке Украины по отношению к доллару понизились до 8,1715/8,1745 грн/долл. с 8,1690/8,1730 грн/долл. на открытии торгов.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к 12:00 повысились до 11,2410/11,2495 грн/евро с 11,2565/11,2640 грн/евро на открытии торгов.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к 12:00 понизились до 0,2555/0,2560 грн/рубль с 0,2554/0,2559 грн/рубль. В России курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 31,9725 (+0.1235).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3781/1,3783, изменяясь в достаточно узком диапазоне.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 28 октября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1680/8,1710 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 11,2695/11,2745 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2566/0,2571 грн/рубль.