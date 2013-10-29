Рейтинг Doing Business показал, что Украине надо сделать значительно больше - Всемирный банк

Результаты рейтинга Всемирного банка Doing Business показывают, что Украина внедрила больше реформ, чем любая другая страна в мире, но надо сделать значительно больше, сообщил сегодня журналистам директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Чимяо Фан.

“У нас хорошие новости для Украины. Результаты рейтинга Doing Business свидетельствуют, что регуляторная среда улучшилась в 8 из 10 сфер, которые являются предметом исследования. Украина внедрила больше реформ, чем другая страна в мире”, - сказал Чимяо Фан. По его словам, Украина сделала шаги для того, чтобы бизнес было проще начинать, и органы власти заслуживают благодарности за улучшение среды и сокращение устаревших регуляторных правил.

“Но на этом хорошие новости заканчиваются. Одновременно отчет показывает, что надо сделать значительно больше”, - добавил Чимяо Фан. Он отметил, что Украина занимает 112-е место в рейтинге, а это нижняя часть глобального рейтинга, ниже Польши, Венгрии, Беларуси, Румынии, Молдовы и России. «Украина сильно отстает по таким показателям, как расходы на подключение к сети электроснабжения, защита инвесторов, уплата налогов, ведение международной торговли и решение проблем неплатежеспособности. Нужно понизить стоимость для бизнеса в этих сферах», - пояснил представитель Всемирного банка.

Также Чимяо Фан отметил, что Украине необходимо использовать «регуляторную гильотину» и отменить старые законы, которые не работают, но предоставляют широкие возможности для коррупции. “Украина является страной с наибольшим количеством нотариусов на душу населения, что является отображением имеющихся требований и регулятивных документов. Но придет день, когда нотариусы останутся без работы, и тогда можно будет утверждать, что дерегуляция состоялась», - прогнозирует он.

В свою очередь, глава регионального представительства Международной финансовой корпорации в Украине и Беларуси Руфат Алимарданов отметил, что в текущем отчете уже 189 стран, поскольку добавлены еще 4 страны. “При пересчете рейтинга Украины по прежнему исследованию на самом деле произошло улучшение на 28 позиций», - пояснил он и отметил, что Украина стала мировым лидером по 8 из 10 критериев отчета, но отстает от стран Европы и Центральной Азии, находясь в группе африканских стран.

По словам финансового экономиста Всемирного банка Коллин Массеник, многие аспекты ведения бизнеса в проведенном исследовании не охвачены, такие как существенный бюджетный дефицит, снижение экспорта. “Лидеры государства должны расставить макроэкономические приоритеты, чтобы обеспечить рост экономики в течение ближайших 2-3 лет”, - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Украина улучшила свои позиции в рейтинге Всемирного банка по легкости ведения бизнеса (Doing business - 2014) сразу на 25 пунктов – до 112 места. По итогам аналогичного рейтинга в 2013 году Украина занимала 137 место, но эта оценка была понижена до 140 места в связи с включением в рейтинг 4 новых стран.