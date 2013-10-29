Рыбак убежден, что парламент примет госбюджет-2014 в декабре

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак уверен, что бюджет на 2014 год Верховная Рада примет в декабре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Рыбак сказал на пресс-конференции.

По его словам, сейчас правительство работает над проектом бюджета на 2014 год. “В конце ноября оно (правительство — УНИАН) и направит нам бюджет и за декабрь месяц, я думаю, бюджет рассмотрят и Верховная Рада, и местные органы власти”, - отметил Рыбак.

Как сообщал УНИАН, сегодня на брифинге премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что проект бюджета на 2014 будет подан в Верховную Раду в конце ноября.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 14 сентября зарегистрировал проект госбюджета на 2014 год, однако председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак возвратил Кабинету министров проект бюджета-2014 на доработку.

20 сентября на Часе правительства в Верховной Раде первый заместитель министра финансов Украины Анатолий Мярковский заявил, что Кабинет министров не может окончательно сформировать бюджет на 2014 год, в частности, его доходную и расходную части, в связи с принятием Верховной Радой новых законов, которые, с одной стороны, увеличивают доходы, а с другой - требуют дополнительного финансирования из бюджета.