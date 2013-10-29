НАБУ назвала наиболее проблемных заемщиков банков

Наиболее высокий уровень просроченной задолженности по банковским кредитам сохраняется в портфеле добывающей промышленности и здравоохранения, сообщает пресс-служба Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ).

По информации НАБУ, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле банков на протяжении сентября снизилась на 0,24 п.п. и составила 8,68 %. В сентябре по сравнению с августом, кредитный портфель увеличился на 1,9%, кредитования предприятий выросло на 13,73 млрд грн, физических лиц - на 0,68 млрд грн.

Как сообщает ассоциация, общий объем просроченной задолженности в кредитном портфеле банковской системы Украины в сентябре сократился на 601 млн грн, или на 0,8%. Сокращение произошло в основном за счет кредитов предприятий. Просроченная задолженность компаний за месяц снизилась на 373 млн грн. Наибольшее сокращение продемонстрировал портфель просроченных кредитов компаний торговли - на 309 млн грн, перерабатывающей промышленности - на 243 млн грн, строительной отрасли - на 143 млн грн, операций с недвижимым имуществом - на 116 млн грн, а также предприятий, осуществляющих профессиональную, научную и техническую деятельность - на 100 млн грн. Вместе с тем, в отдельных отраслях экономики объем просроченной задолженности вырос: в добывающей промышленности - на 558 млн грн, в сельском хозяйстве - на 90 млн грн, в энергетике - на 10 млн грн. “Наибольшая доля просроченных кредитов сохраняется в портфеле компаний добывающей промышленности (13%), здравоохранения (13%), у строительных компаний и предприятий, осуществляющих операции с недвижимым имуществом (12% и 11% соответственно), а также в телекоммуникационных компаний (10%) и предприятий по водоснабжению (10%)”,- говорится в сообщении НАБУ.

По мнению НАБУ, качество кредитного портфеля банковской Украины, как и спрос на банковские кредиты, остаются достаточно стабильными. При этом, доля просроченной задолженности в портфеле кредитов определенных отраслей может рассматриваться банковскими учреждениями как один из ключевых индикаторов для определения приоритетов кредитования и общего состояния отраслей.

Как сообщал УНИАН, объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков в сентябре 2013 года по сравнению с августом сократился на 0,8%, или на 601 млн грн, - до 74,681 млрд грн. Доля просроченной задолженности в общем объеме предоставленных банками кредитов в сентябре текущего года по сравнению с августом снизилась на 0,16 п.п. - до 8,91%. По итогам января-сентября по сравнению с началом года рост просроченной задолженности составил 2,98%, или 2,161 млрд грн.

В 2012 году объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков сократился на 8,5% - до 72,520 млрд грн, доля просроченной задолженности в общем объеме предоставленных банками кредитов - на 0,7 п.п., до 8,9%, объем предоставленных кредитов - на 8,5%, до 815,327 млрд грн.