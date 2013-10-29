Nokia сократила убытки в третьем квартале до 104 млн евро

Убытки финской компании Nokia в третьем квартале 2013 года составили 104 миллиона евро против убытка в 934 миллиона евро за аналогичный период прошлого года, пишет Digit.ru со ссылкой на отчет компании.

Выручка Nokia в третьем квартале 2013 года уменьшилась на 21,8% - до 5,7 миллиарда евро. Расходы на исследования и разработки сократились на 12% - до 0,98 миллиарда евро, передает РИА «Новости».

В Европе выручка компании снизилась на 18% - до 1,6 миллиарда евро, в Африке и на Ближнем Востоке выручка сократилась на 33% - до 0,68 миллиарда, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, исключая Китай, - на 30%, до 1,57 миллиарда евро. В Китае выручка компании снизилась на 17% - до 0,49 миллиарда евро. В Северной Америке выручка компании выросла на 44% - до 0,58 миллиарда евро.

Компания сократила численность персонала на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 87 тысяч человек.

Выручка Nokia за девять месяцев 2013 года снизилась на 22,3% - до 17,2 миллиарда евро. Убытки в тот же период составили 0,72 миллиарда евро.

Убыток на акцию в третьем квартале 2013 года составил 0,02 евро за бумагу против убытка в 0,26 евро в аналогичный период прошлого года.

Ранее Digit.ru писал, что компания Microsoft купила за 7 миллиардов долларов основной бизнес компании, подразделение Nokia Devices&Services.