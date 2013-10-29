Дефицит бюджета Испании опустился до 4,8%

Дефицит государственного бюджета Испании в августе достиг отметки 4,8% от ВВП страны, сообщило Министерство финансов Испании.

Таким образом, пока этот показатель укладывается в установленный на этот год лимит в 6,5%, сообщают Вести.ru.

Показатель дефицита бюджета в июле был пересмотрен до 4,52%.

Доходности десятилетних облигаций Испании продолжают снижаться и торгуются на отметке 4,07%.

В облигациях других европейских стран также наблюдается падение доходностей. Так, например, итальянские десятилетки торгуются на отметке в 4,19%.

По наиболее надежным облигациям - немецким - доходность составляет 1,74%.

В целом настроение на европейских рынках позитивное, однако в преддверии заседания ФРС особых движений не наблюдается. Основные фондовые индексы подрастают в пределах 0,5%.