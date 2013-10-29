Акимова: улучшение позиции Украины в Doing Business - результат Программы реформ

Улучшение позиции Украины в рейтинге Всемирного банка Doing Business стало результатом последовательной работы правительства и органов исполнительной власти.

Об этом заявила первый заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова.

«Это стало возможным благодаря последовательной работе правительства и органов исполнительной власти над выполнением задач Программы экономических реформ на 2010-2014 годы и поручений Президента Украины», - отметила Акимова, которую цитирует пресс-службе Президента.

Акимова отметила, что в частности, улучшение позиций в рейтинге произошло в сфере получения разрешения на строительство (повышение с 183 до 41 позиции) благодаря значительному упрощению разрешительных процедур и сокращению сроков их прохождения.

Также в Украине отмечается быстрый прогресс к лучшему показателю в этой сфере в мире за последние 5 лет. «Отмечено, что этот опыт может служить примером для других стран», - подчеркнула первый заместитель Главы АПУ.

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Кроме того, Акимова подчеркнула, что повысились показатели в сфере регистрации имущества (с 149 до 97 позиции ) в результате введения более прозрачных и удобных процедур регистрации прав собственности на имущество.

Также, согласно исследованию, показатели выросли в области получения кредита (повышение с 23 до 13 позиции) в связи с тем, что частные кредитные бюро начали получать данные о предприятиях от банков, в сфере открытия бизнеса (повышение с 50 до 47 позиции) из-за отмены отдельной процедуры регистрации в органах государственной статистики, а также отмены платы за постановку на учет в качестве плательщика НДС.

«По мнению экспертов, темп улучшения в Украине регуляторной среды с 2009 года является одним из лучших в мире: страна осуществляла реформаторские шаги по каждой сфере, измеряемой в рейтинге», - подчеркнула Акимова.

Как отметила первый заместитель главы АПУ, реформы по дерегуляции, улучшение предпринимательской среды, создание благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций будет и в дальнейшем находиться под личным контролем Президента Украины и определяться как приоритет в деятельности правительства.

Как сообщал УНИАН, согласно рейтингу Doing business – 2014, Украина вошла в пятерку ведущих стран мира, показавших наиболее яркие успехи в сфере реформирования системы государственного управления экономикой и упрощения ведения бизнеса, улучшив свои позиции в рейтинге Всемирного банка по легкости ведения бизнеса (Doing business - 2014) сразу на 25 пунктов – до 112 места, хотя еще годом ранее Украина занимала 137 место.