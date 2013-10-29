На закрытии межбанка котировки гривни к доллару снизились

Во вторник, 29 октября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару снизились до 8,1725/8,1750 с 8,1715/8,1745 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов снизились до 11,2505/11,2580 с 11,2410/11,2495 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов выросли до 0,2553/0,2558 с 0,2555/0,2560 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,0025 (+0,1535).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3755/1,3790.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 28 октября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1680/8,1710 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 11,2695/11,2745 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2566/0,2571 грн/рубль.