Цивилизованные компании будут готовы предоставить отчетность согласно закону о трансфертном ценообразовании — Клименко

Цивилизованные компании, которые сейчас активно проводят подготовку, работают над организацией функции трансфертного ценообразования в своих группах, будут готовы предоставить отчетность согласно закону о трансфертном ценообразовании.

Об этом в интервью изданию «Коммерсантъ Украина» сообщил министр доходов и сборов Александр Клименко.

«Связанные с ТЦО (Трансфертное ценообразование - УНИАН) вопросы есть и будут. Представители бизнеса активно проводят подготовку, работают над организацией функции ТЦО в своих группах, подготовкой документации, возможным обоснованием цен. Мы уверены, что цивилизованные компании будут готовы предоставить отчетность, раскрыть сделки со связанными лицами, обосновать, насколько справедливы их цены», - сказал Клименко.

В то же время министр предупредил: «Мы видим, когда компании пытаются изменить операции так, чтобы избежать ТЦО, например внезапно начинают экспортировать продукцию в другие страны или другим компаниям, якобы не связанным с ними».

Отвечая на вопрос издания, на какое количество предприятий будет распространяться контроль за ТЦО, министр сообщил, что, по предварительным оценкам, контроль распространится на несколько сотен компаний.

«Более точные данные появятся после 1 мая 2014 года, когда мы получим первую отчетность», - сказал Клименко.

Также министр отметил, что с учетом того, что в 2013 году нормы ТЦО действуют только с 1 сентября, соответствующая отчетность, документация и возможные налоговые корректировки будут применены к контролируемым операциям только этого четырехмесячного периода.

«Мы знаем, что обеспокоенность бизнеса вызвала ситуация, когда в законе о ТЦО вместо изначально предусмотренных 5 процентных пунктов (п.п.) была внесена формулировка 5%. Эта норма откорректирована в принятом на прошлой неделе законопроекте N2054а. После вступления в силу Миндоходов представит на заседании Кабмина соответствующий нормативный акт. В перечень войдут те страны, где ставка налога на прибыль на 5 п.п. (и больше) ниже, чем в Украине. Это будет существенно меньше, чем 92 страны в первоначальном варианте», - сказал Клименко, отвечая на вопрос о степени контроля министерства за операциями, связанными с лицами в юрисдикциях, где ставка налога на прибыль меньше на 5%, чем в Украине.

Также министр отметил, что не стоит опасаться начисления больших штрафов и дочислений, так как с введением новых правил ТЦО штрафы за занижение налоговой базы не изменились.

«Не стоит нагнетать панику. Высокие штрафы предусмотрены за нераскрытие информации по контролируемым операциям. Скрывать данные о существенных сделках должно быть невыгодно, штраф не может быть номинальным, иначе для выполнения закона не будет стимула. Этих штрафов легко избежать, вовремя подав отчетность по ТЦО», - сказал Клименко.

Справка УНИАН. Закон о трансфертном ценообразовании, предполагающий установление государственного контроля над формированием цен для экспортно-импортных операций крупных налогоплательщиков и упраздняющий возможность вывода прибыли в страны с низкой ставкой налогообложения, был разработан и представлен Миндоходов совместно с компанией PriceWaterhouseCooper’s в декабре 2012 года. Данный закон был принят Верховной Радой летом 2013 года, а вступил в силу с 1 сентября 2013 года.

Ожидается, что введение норм этого закона позволит Украине дополнительно привлечь в государственный бюджет до 20 млрд грн в течение трех лет, а также построить в стране действенную систему контроля за трансфертным ценообразованием.

В сентябре 2013 года Миндоходов разработало пакет документов в рамках формирования нормативной базы в сфере трансфертного ценообразования.