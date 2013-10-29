Крупнейший банк Швейцарии подозревают в махинациях с валютными курсами

Британские и швейцарские регуляторы заподозрили крупнейший банк Швейцарии UBS в махинациях на международном валютном рынке.

В результате этого стоимость акций банка Швейцарии (UBS) рухнула на 7,58%, поскольку инвесторы опасаются, что банку не удастся избежать крупных штрафов, сообщают Вести Экономика.

Служба финансового надзора Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) и Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками (Financial Market Supervisory Authority, FMSA) сообщили о начале анализа действий банка на международном валютном рынке с целью выявить случаи манипулирование валютными курсами.

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Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками уже потребовала от банка увеличить резерв на покрытие судебных расходов на 50%.

В сообщении пресс-службы банка говорится, что внутреннее расследование было инициировано уже в июле текущего года, а в отношении ряда сотрудников были предприняты определенные действия.