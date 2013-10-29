Банки снизили прибыль в результате сокращения кредитования - эксперты

Снижение прибыли банковской системы Украины в январе-сентябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обусловлено сокращением кредитования, полагают опрошенные УНИАН эксперты.

Начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банка Аваль» Дмитрий Сологуб назвал главной причиной низкой прибыльности банковской системы резкое ухудшение финансовых результатов двух крупных банков. «Их суммарный убыток по итогам января-сентября составил 4,5 млрд долл. США, что связано с доначислением резервов под проблемные активы», - пояснил банкир. В то же время, по его словам, помимо этого прибыльность банковской системы оставляет желать лучшего.

«В этом году снизилась чистая процентная маржа банковской системы – с 4,5% в прошлом году до 4,05% по итогам января-сентября. Эту тенденцию можно объяснить по-прежнему высокими ставками по депозитам (учитывая нулевую инфляцию), в то время как спрос на кредитные ресурсы все еще остается на низком уровне», - пояснил Сологуб.

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Эксперты «УкрСиббанка» среди основных причин сокращения прибыли также назвали отчисления банков на формирование резервов по активам и низкие темпы роста кредитования, что связано с экономической ситуацией в стране. «Большинство банков стало применять гораздо более осторожный и осмотрительный подход к формированию резервов, что имеет прямое влияние на их стоимость. Внедрение более строгой политики риск-менеджмента, в свою очередь, также наложило отпечаток на показатели прибыльности», - отмечается в сообщении пресс-службы банка со ссылкой на экспертов.

«Фактически приоритетом в деятельности банков стало финансирование правительства, а не экономики», - полагает президент Ассоциации украинских банков Александр Сугоняко. По его словам, за 9 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года задолженность правительства по ОВГЗ перед банками выросла в 5 раз, перед НБУ - в 15 раз, в то время как рост всех кредитов за этот период составил 8,5%.

Как сообщал УНИАН, прибыль банков Украины в январе-сентябре 2013 года составила 1,732 млрд грн, что в 1,6 раза меньше показателя за аналогичный период 2012 года (2,775 млрд грн). За этот период доходы банков выросли на 9,11% – до 120,920 млрд грн, расходы – на 10,31%, до 119,188 млрд грн.

По итогам 9 месяцев текущего года «Проминвестбанк» получил 2,6 млрд грн убытка, «Кредитпромбанк» - 1,9 млрд грн убытка.

В 2012 году банковская система Украины получила прибыль в размере 4,899 млрд грн против 7,7 млрд грн убытка в 2011 году.