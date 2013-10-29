Азаров оптимистично оценивает консультации с миссией МВФ

Премьер-министр Украины Николай Азаров оптимистично оценивает консультации, проведенные руководством финансово-экономического блока правительства и Национального банка с миссией Международного валютного фонда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом Азаров заявил на заключительной встрече с миссией МВФ во вторник.

"В целом я оптимистично расцениваю проведение ваших консультаций, я думаю, что компромисс возможен, и мы в нем заинтересованы", - сказал он.

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Премьер заверил, что Кабинет министров готов продолжить сотрудничество с МВФ.

"Мы всегда рассматривали сотрудничество с МВФ как важный элемент экономической политики. Особенно она важна сейчас, накануне подписания Соглашения об ассоциации с ЕС", - отметил Азаров

Также он подчеркнул, что, несмотря на непростую финансово-экономическую ситуацию, Украина вовремя рассчитывается по предыдущим траншам МВФ.

Глава миссии МВФ Николай Георгиев, в свою очередь, констатировал, что главные цели сотрудничества с Украиной остаются неизменными. "То есть сформулировать и воплотить в жизнь комплексный пакет мер экономической политики, которые позволят решать проблемы Украины, которые лежат во внешнеэкономической плоскости, а также дадут толчок для возобновления экономического роста", - отметил Георгиев.

Как сообщал УНИАН, миссия МВФ работала в Украине с 17 по 29 октября. В частности, в ходе работы представители МВФ обсуждали с Нацбанком и правительством страны вопросы подготовки проекта госбюджета на 2014 год. По итогу работы миссии ожидается официальное заявление.