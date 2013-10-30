Фонды США привлекли рекордную сумму средств

Объем средств, которые инвестиционным и ETF-фондам удалось привлечь в текущем году, достиг рекордных уровней за последние 13 лет, пишут "Вести.ru".

Согласно данным TrimTabs Investment Research объем вложенных средств с начала этого года уже достиг $277 млрд. В 2000 г. был зафиксирован рекорд, когда за весь год объем составил $324 млрд.

Причем 20% этих средств были вложены в фонды только в октябре – прирост стал пятым среди рекордных значений. Другие два рекордных значения были также зафиксированы в текущем году – в январе ($66,3 млрд) и июле ($55,3 млрд).

Эксперты связывают такую динамику с тем, что Федеральная резервная система США неожиданно для всех не стала сокращать объем покупаемых облигаций, что свидетельствует о том, что процентные ставки будут удерживаться у минимальных значений дольше, чем ожидали инвесторы.

Аналогичная ситуация наблюдается и в Европе, где приток средств резко увеличился за последние 17 недель. По данным Bank of America Merrill Lynch, объем привлеченных фондами средств на прошлой неделе достиг рекорда и составил $5 млрд. С июня этого года объем привлеченных средств составил $83 млрд.