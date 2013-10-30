Госказначейству ежемесячно не хватает для проплат 10-11 млрд грн – депутат Шаповалов

Государственному казначейству Украины ежемесячно не хватает на проплаты 10-11 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил народный депутат Украины от Кременчуга, член фракции Партии регионов в Верховной Раде Юрий Шаповалов.

«Казначейство – это большая проблема. Я постоянно на связи с госказначейством и с его руководителем Харченко. Честно говоря, он прячется уже от меня и не берет трубку. Но пока не все платежи проходят. Вы видите результат и по зарплатам. В среднем, как объяснил Харченко, Украине в месяц не хватает от 10 до 11 млрд на проплату всех платежей», - сказал Шаповалов.

При этом мэр Кременчуга Олег Бабаев заявил, что из-за того, что Госказначейство не пропускает платежи, работники кременчугского дорожного ремонтно-строительного управления остаются без зарплаты за сентябрь.

«За октябрь сумма непроплаченных казначейством средств по Кременчугу выросла с 23 до 32 млн грн. Это не только зарплата, но и зависшие платежи по сделанным ремонтам в больницах, ремонтам дорог и многому еще»,- подчеркнул Бабаев.

Как сообщал УНИАН, ранее местные власти неоднократно заявляли о блокировании Госказначейством средств территориальных общин.

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