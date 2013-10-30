Премьер-министр обещает сократить поле для коррупции

Правительство Украины, несмотря на успехи в упрощении условий для бизнеса, позволивших стране подняться за последний год в рейтинге Doing Business на 25 позиций до 112-е места, намерено продолжить дерегуляцию и сокращать поле для коррупции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на открытии заседания Кабинета министров заявил премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Поэтому мы обязаны продолжать дерегуляцию и создавать наиболее благоприятный инвестиционный климат в стране. Это обязательно, как мы убедились, – даже в краткосрочной перспективе – сократит поле для коррупции, произвола в экономических отношениях и в то же время освободит энергию предприимчивых, успешных участников рынка», - сказал он.

Для этого, по словам премьера, правительству необходимо сосредоточиться на ряде законодательных инициатив. В частности, на создании законопроектов, которые эффективно защищают право собственности.

«Сегодня в Украине, к сожалению, еще возможны отдельные факты нахальных рейдерских захватов. Завтра Украина должна быть признана как страна, в которой даже подумать отобрать чужую собственность будет невозможно ни при каких условиях», - отметил Азаров.

По словам премьер-министра, правительство также должно разработать лучшую законодательную базу и практику относительно свободного и равного доступа к кредитным, энергетическим, материальным и другим ресурсам.

Азаров отметил, что Кабмину необходимо продолжать совершенствование разрешительных, налоговых и таможенных процедур, а также лицензирования.

В целом он назвал объективной оценку Украины Всемирным банком в рейтинге Doing Business-2014.

«Прогресс Украины – это не самооценка, а оценка объективных наблюдателей», - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, Украина улучшила свои позиции в рейтинге Всемирного банка по легкости ведения бизнеса (Doing business-2014) сразу на 25 пунктов – до 112-го места. По итогам аналогичного рейтинга в 2013 году Украина занимала 137 место, но эта оценка была понижена до 140 места в связи с включением в рейтинг 4 новых стран.