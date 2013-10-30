Бюджет потеряет 33 млрд грн из-за снижения ставок НДС и налога на прибыль - эксперт

Снижение с 1 января 2014 года ставок налога на добавленную стоимость до 17% с 20% и налога на прибыль до 16% с 19% без одновременного уменьшения теневого сектора экономики приведет к потерям государственного бюджета в размере не менее 33 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе круглого стола в Киеве заявил директор научно-исследовательского института финансового права Национального университета государственной налоговой службы Дмитрий Серебрянский.

«По нашим оценкам, макроэффект от внедрения инициатив по снижению налоговых ставок во многом зависит от того, как скоро теневой сектор экономики станет официальным... В этой связи снижение ставок НДС и налога на прибыль без альтернативных компенсаторов (ликвидации теневого сектора экономики - УНИАН) привет к потерям бюджета в 33 мрлд грн», - сказал Серебрянский.

При этом он привел условные расчеты, согласно которым объем теневого сектора экономики Украины оценивается в 350-500 млрд грн – в зависимости от консервативности оценок. При этом фонд зарплат, находящийся в тени, оценивается в 150-250 млрд грн.

По мнению Серебрянского, именно детенизация экономики, а не собственно снижение налоговых ставок, является ключевым фактором роста доходов бюджета. В этой связи, уверен финансист, снижение ставки другого сбора – единого взноса на общегосударственное социальное страхование (ЕСВ), которое на сегодняшний день составляет 37- 43%, до 18%, как предлагают эксперты, слишком радикально. Серебрянский отметил, что ставки ЕСВ в 22-24% при детенизации 15-25% теневого ВВП было бы достаточно для снижения налоговой нагрузки на предприятия и минимизации рисков бюджетных потерь.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд рекомендовал Украине отложить внедрение норм Налогового кодекса, предусматривающих снижение с 1 января 2014 года ставок налога на добавленную стоимость до 17% с 20% и налога на прибыль до 16% с 19%.

В середине октября в интервью агентству Reuters министр доходов и сборов Александр Клименко заявил, что Украина может отложить снижение ставок налога на добавленную стоимость и налога на прибыль с 1 января 2014 года из-за нестабильности экономической ситуации в стране и в рамках следования рекомендациям Международного валютного фонда.

Позднее премьер-министр Украины Николай Азаров также заявил о том, что вопрос снижения налоговых ставок обсуждался с представителями миссии МВФ, работавшей в Украине во второй половине октября.