Миндоходов будет использовать детектор лжи для борьбы с коррупцией среди сотрудников

Министерство доходов и сборов Украины намерено использовать детектор лжи как инструмент борьбы с проявлениями коррупции внутри министерства – при проведении внутренних расследований и приеме на работу новых сотрудников. Об этом заявил министр доходов и сборов Украины Александр Клименко в интервью газете «Урядовый курьер».

«Планируем делать это (использовать детектор лжи – УНИАН) исключительно для проведения внутренних служебных расследований и во время приема сотрудников на работу. Это один из способов борьбы с коррупцией. Налогоплательщиков это никоим образом не коснется», – сказал Клименко.

При этом он подчеркнул, что это не единственный способ преодоления коррупционных явлений. Министр призвал бизнес сообщать о фактах давления на предпринимателей путем проведения дополнительных проверок. «Давление проверками – это всегда чья-то личная инициатива, обусловленная личной предубежденностью, коррупционными мотивами или другими причинами. Поэтому я призываю предпринимателей быть активными в защите своих законных интересов. В этом они найдут в моем лице союзника», - сказал Клименко.

Как сообщал УНИАН, в конце октября Кабинет министров утвердил пятилетнюю стратегию развития Министерства доходов и сборов Украины, содержащую восемь направлений деятельности министерства с указанием конкретных целей и сроков их достижения. В частности, в ближайшие пять лет работа Миндоходов будет направлена на усовершенствование налоговых и таможенных сервисов, развитие партнерских отношений с гражданами и бизнесом, активизацию международной торговли за счет оптимизации таможенного регулирования, борьбу с коррупцией и теневым сектором экономики, а также на внедрение современных IT-решений.

Комментируя необходимость принятия стратегии, министр Клименко подчеркнул, что она будет представлена всему коллективу министерства, чтобы каждый работник министерства в регионе четко понимал свои задачи и персональную ответственность за достижение результатов.

Кроме того, в апреле Министерство доходов и сборов высказало намерение усовершенствовать антикоррупционную практику, в первую очередь на таможне, в тесном сотрудничестве и при консультационной помощи Европейского банка реконструкции и развития.