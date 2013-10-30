Бродский: законопроект о борьбе с рейдерством нужно доработать

Глава Государственной службы Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства Михаил Бродский считает, что принятый парламентом законопроект по борьбе с противоправным поглощением и захватом предприятий нуждается в усовершенствовании, поскольку внесенные в него поправки разрушили смысл документа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Бродский заявил на брифинге в Кабинете министров в среду.

«Этот законопроект прекрасный. К сожалению, повносили поправки, и сейчас мы с этим боремся, чтобы все-таки его сделать правильным», - сказал он.

Бродский напомнил, что указанный законопроект был внесен в Верховную Раду три года назад, а в 2011 году он был принят в первом чтении.

«Он (законопроект – УНИАН) три года пролежал, принятый в первом чтении..., а во втором проголосовали две недели назад, внеся поправки, которые в некоторых моментах... к сожалению, разрушают этот законопроект. Ну, разрушили. Будем идти дальше. Если не удастся сейчас переголосовать кое-что…", - сказал Бродский.

Кроме того, глава Госпредпринимательства заявил, что уже в ближайшее время Президент Украины может подписать данный законопроект.

«В Верховной Раде принят наш законопроект о привлечении к уголовной ответственности за рейдерство. И мы чувствуем, что в ближайшее время Президент его подпишет», - отметил Бродский.

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Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины Николай Азаров в своем вступительном слове заявил, что правительству необходимо сосредоточиться на создании законопроектов, которые эффективно защищают право собственности.

«Сегодня в Украине, к сожалению, еще возможны отдельные факты нахальных рейдерских захватов. Завтра Украина должна быть признана как страна, в которой даже подумать отобрать чужую собственность будет невозможно ни при каких условиях», - отметил Азаров.

10 октября Верховная Рада приняла правительственный законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о противодействии противоправному поглощению и захвату предприятий.

Основной целью закона является недопущение использования схем и методов противоправного поглощения и захвата предприятий, что создает реальную угрозу национальным и экономическим интересам государства и требует формирования эффективной системы противодействия этим негативным проявлениям.