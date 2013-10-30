Миндоходов еще не начало возмещать НДС векселями - Клименко

Министерство доходов и сборов Украины по состоянию на 30 октября не выдало ни одного векселя в качестве формы возмещения платежей по налогам на добавленную стоимость, однако процесс приема заявок на получение векселей уже начался.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Миндоходов Александр Клименко в ходе пресс-конференции в Киеве.

«Есть постановление правительства. Оно позволяет Миндоходов выдавать векселя на сумму 12 млрд грн. Сегодня идет процесс подачи заявок. По состоянию на 30 октября ни одного векселя выдано не было, - сказал Клименко. – «В то же время без сбоев идет возмещение денежными средствами задолженности по НДС в автоматическом режиме. Все больше предприятий пользуются сервисом автоматического возмещения, за что мы очень благодарны и всех призываем стать участниками процесса автоматического возмещения. Динамика, которую мы видим, нас очень удовлетворяет. И не только нас, но и плательщиков налогов».

При этом министр уточнил, что прогнозировать объем выдачи векселей в ближайшее время нецелесообразно. «Это же добровольная процедура», - сказал он.

Клименко также сообщил, что на текущий момент Миндоходов не имеет просроченной задолженности по возмещению НДС.

«Просроченной задолженности по НДС нет. Точка. Мы это забыли. Возмещение НДС происходит в сроки, предусмотренные Налоговым кодексом, и в настоящее время мы обслуживаем текущие заявки», - сказал глава Миндоходов.

По словам Клименко, на обработку таких заявок закон отводит до 60 дней. Вместе с тем, он подтвердил, что определенный объем задолженности сейчас оспаривается в судах. «Это где-то 8-10 млрд грн. Надо посмотреть последние решения судов», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, в июле 2013 года Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2013 год", разрешающий реструктуризировать бюджетную задолженность, в том числе по налогу на добавленную стоимость, финансовыми векселями на добровольной основе.

Миндоходов по результатам инвентаризации заявленных к возмещению сумм налога на добавленную стоимость, а также с учетом прогнозных показателей сумм налога по налоговым декларациям, обязательным к подаче до 1 ноября 2013 года, прогнозировало возможный объем бюджетных возмещений НДС посредством выпуска фискальных векселей на уровне 12 млрд грн.

Финансовые казначейские векселя имеют срок обращения 5 лет и прибыльность 5% годовых. Казначейские векселя, как ожидается, будут простыми и не подлежащими аннулированию.

Кабинет министров Украины своим постановлением №766 ограничил предельный объем выпуска финансовых векселей для погашения фактической бюджетной задолженности суммой не более 3,6 млрд грн, а также объем выпуска финансовых векселей для оформления задолженности по возмещению налога на добавленную стоимость - суммой не более 12 млрд грн.