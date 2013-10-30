«Смарт-холдинг» решит судьбу банков «Форум» и «БМ Банк» до конца года

«Смарт-холдинг» намерен решить судьбу входящих в структуру холдинга банков «Форум» и «БМ Банк» до конца текущего года, сообщила агентству УНИАН финансовый директор холдинга Юлия Кирьянова на конференции Forbes “Форум директоров по финансам” в Киеве.

На вопрос корреспондента УНИАН о том, каким образом «Смарт-Холдинг» намерен решить судьбу банков, в частности, планирует ли холдинг продать «Форум» и отказаться от покупки «БМ Банка», представитель холдинга не подтвердила, но и не опровергла такие намерения. «В настоящее время мы готовим стратегию на следующий год. Думаю, что и этот вопрос будет решен в рамках стратегии до конца текущего года», - сказала Кирьянова.

Рост убытков банка «Форум», по словам Кирьяновой, обусловлен формированием резервов под проблемные кредиты в результате переоценки качества кредитного портфеля банка.

«Если Вы посмотрите на портфели других банков, купленных у иностранных структур, то там ситуация такая же, все переоценивают портфели и доформировывают резервы», - отметила она.

В отношении «БМ Банка» Кирьянова объяснила длительность процесса покупки банка затяжными переговорами с владельцем банка.

«Переговоры с ВТБ затянулись», - отметила она.

Как сообщал УНИАН, «Смарт-холдинг» объявил о закрытии сделки по приобретению 96,0635% акций «Банка Форум» у немецкого Commerzbank 30 октября 2012 года. Банк «Форум» в январе-сентябре 2013 года получил 202,237 млн грн убытка против прибыли за аналогичный период прошлого года в 3,595 млн грн. В октябре акционеры банка «Форум» приняли решение об увеличении уставного капитала банка на 800,381 млн грн, или на 13,5%, - до 6,735 млрд грн.

«Смарт-холдинг» и акционеры «БМ Банка» подписали меморандум об индикативных условиях сделки купли-продажи 100% акций финучреждения в феврале, а рамочное соглашение о заключении договора купли-продажи банка - в августе текущего года.

Ранее глава правления банка «Форум» Андрей Яцура сообщал, что «Смарт-Холдинг» планирует провести слияние приобретенного в 2012 году банка «Форум» и «БМ Банка».

«Смарт-холдинг» – инвестиционная группа с фокусом на вложениях в Украину, страны СНГ и Европы. Занимается развитием проектов в горно-металлургическом комплексе («Метинвест»), в нефтегазовом секторе (Regal Petroleum), в производстве нерудных материалов («Смарт-Нерудпром»), в судостроении (Smart Maritime Group), в агропереработке («Верес»), осуществляет строительство глубоководного порта Очаков и управляет рядом предприятий в других отраслях экономики.

Основным бенефициаром «Смарт-холдинга» является Вадим Новинский.