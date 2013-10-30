На закрытии межбанка гривня понизилась к доллару

В среду, 30 октября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 8,1870/8,1890 грн/долл. по сравнению с 8,1825/8,1845 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов установились на уровне 11,2570/11,2635 грн/евро с 11,2570/11,2640 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни остались на уровне 12:00 торгов - 0,2557/0,2562 грн/рубль. В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,9850 (-0.0575).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3735/1,3775.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 29 октября к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1725/8,1750 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 11,2505/11,2580 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2553/0,2558 грн/рубль.