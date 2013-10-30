Смена администратора единого соцвзноса прошла успешно – глава Миндохов

Переход администрирования единого социального взноса от органов Пенсионного фонда к Министерству доходов и сборов Украины прошло успешно, и все плательщики ЕСВ, количество которых составляет 3,9 млн предприятий и граждан, подали отчеты вовремя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил министр доходов и сборов Украины Александр Клименко.

Он сообщил, что в течение октября объем платежей по ЕСВ составил 12,7 млрд грн, а все суммы были оперативно распределены по всем социальным фондам.

«Я хочу поблагодарить всех плательщиков единого социального взноса за то, что они смогли переориентироваться в связи со сменой администратора, а также за активную переориентацию на электронную форму отчетности», - сказал министр.

По его словам, количество отчетов, поданных в электронном виде, выросло с 38% до 60%. При этом Миндоходов предоставляет все условия для перехода на полное электронное администрирование ЕСВ.

«Электронная форма отчетности – это выгодно плательщикам и Министерству. В отчете Всемирного банка Doing Business позиции Украины выросли сразу на 28 пунктов. Отдельно эксперты отметили прогресс нашей страны, сделанный именно в сфере электронной отчетности», - сказал Клименко.

Как сообщал УНИАН, процедуру администрирования единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование Министерство доходов и сборов начало с 1 октября 2013 года. Именно с этого периода суммы начисленного единого взноса подлежат уплате на счета органов Миндоходов, открытые в Главных управлениях Государственного казначейства Украины.