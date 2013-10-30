Всеобщее декларирование позволит привлечь в бюджет до 25 млрд грн – глава Миндоходов

Введение обязательного всеобщего декларирования, запланированное на 2014 года, позволит привлечь в бюджет порядка 20-25 млрд грн дополнительных доходов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил министр доходов и сборов Украины Александр Клименко.

«Относительно цифр, которые мы хотим получить (в рамках введения всеобщего декларирования - УНИАН) – это не менее 20-25 млрд грн. Но это пессимистические расчеты», - сказал Клименко.

При этом он отметил, что модель введения декларирования уже отработана. «Действительно, мы уже наработали модель, и до конца года она будет подана на обсуждение», - сказал Клименко и добавил, что разработки шли с привлечением широкого круга экспертов и консультантов.

Как сообщал УНИАН, введение в Украине всеобщего декларирования обсуждается с осени 2012 года, когда Государственная налоговая служба, которая вошла в состав Министерства доходов и сборов, заявила о готовности к введению всеобщего декларирования доходов.

Вместе с тем, министр доходов и сборов Клименко обращал внимание, что практика всеобщего декларирования доходов может быть введена в 2014 году, когда профильные службы досконально изучат лучший мировой опыт в этой сфере. В январе 2013 года Клименко заявил, что этот вопрос будет обсуждаться с привлечением экспертов и общественности, несмотря на то, что сама по себе данная инициатива является современной и отвечает общеевропейским тенденциям.