СНИЖЕНИЕ ВВП УКРАИНЫ В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ УСКОРИЛОСЬ ДО 1,5%

Валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в третьем квартале 2013 года по сравнению с третьим кварталом 2012 года снизился на 1,5% (в постоянных ценах 2007 года), сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, ВВП Украины по итогам третьего квартала демонстрирует спад пятый квартал подряд. Спад ВВП в годовом выражении (третий квартал 2013 к третьему кварталу 2012 года) составил 1,5%, по сравнению со вторым кварталом с учетом сезонного фактора спад ВВП замедлился до 0,4%. Информация о номинальном ВВП Украины по итогам третьего квартала не сообщается.

Как сообщал УНИАН, спад ВВП по итогам второго квартала 2013 года в годовом выражении составил 1,3%, по сравнению с первым кварталом 2013 года и с учетом сезонного фактора спад составил 0,5%. Номинальный ВВП Украины по итогам второго квартала 2013 года составил 351,896 млрд грн.

По версии международных финансовых организаций, рост ВВП в 2013 году не превысит 1%. В частности, по версии Международного валютного фонда, рост ВВП Украины составит 0,4%, Всемирного банка – 0%, по версии международной аудиторской компании EY - 0,3%, ЕБА – 0%.

Кабинет министров 14 сентября зарегистрировал проект госбюджета на 2014 год, предусматривающий рост ВВП на 3%, инфляцию на уровне 8,3% (декабрь к декабрю), госдолг в 32,4% ВВП и дефицит госбюджета на уровне 2,7% ВВП. Проект отправлен на доработку.

Читайте также:

Рост украинской экономики по итогам 2013 года будет нулевым — эксперт

Госстат ухудшил показатель спада ВВП Украины за второй квартал