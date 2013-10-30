Доверие к европейской экономике растет на фоне ее восстановления

Индекс доверия к экономике еврозоны увеличился в октябре на фоне восстановления экономики валютного блока.

Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны вырос в октябре до 97,8 пункта по сравнению с 96,9 пункта в прошлом месяце. Экономисты, опрошенные Bloomberg, ожидали роста показателя до 97,2 пункта, сообщают Вести Экономика.

Показатели демонстрируют восстановление экономики еврозоны после 6 кварталов рецессии.

Индекс доверия европейских промышленных компаний подрос до -4,8 пункта с -6,6 пункта в сентябре. Показатель доверия в секторе услуг упал до -3,7 пункта с -3,2 пункта, а индекс потребительского доверия составил 14,5 пункта.