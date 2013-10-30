Евроинтеграция ускорит процесс консолидации банков в Украине - эксперты

Подписание соглашения об ассоциации с ЕС и дальнейшая евроинтеграция Украины ускорит процесс консолидации в банковской системе Украины, полагают опрошенные УНИАН эксперты.

Как прокомментировал советник председателя правления «Альфа-Банка» Роман Шпек, у Украины есть возможности для развития отношений со странами и Европейского, и Таможенного союзов. По словам банкира, банки как часть общеэкономического механизма ощутят на себе ускорение реформ, которые будут более быстрыми, эффективными и комплексными, если будет использоваться международный опыт. «Я встречался с представителями МВФ - требования фонда по пересмотру тарифов на газ, введению гибкого валютного курса и консолидации банковского сектора не изменились», - добавил Шпек.

Народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности Степан Кубив также полагает, что подписание соглашения об ассоциации с ЕС ускорит имплементацию международных стандартов регулирования и надзора в финансовой сфере. «Это будет способствовать снижению количества кэптивных банков, страховых компаний и финансовых учреждений, которые на сегодняшний день часто сомнительными инструментами обслуживают интересы украинских финансово-промышленных групп», - сказал депутат. В то же время, он не прогнозирует, что подписание соглашения скорректирует политику Национального банка по установлению фиксированного валютного курса мгновенно. «Украина перейдет к понятному ценообразованию на гривню в течение нескольких лет», - прогнозирует Кубив.

Руководитель аналитического подразделения группы “Инвестиционный Капитал Украина” (ICU) Александр Вальчишен также отметил, что после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС следует ожидать постепенной реализации необходимых изменений. «На финансовых рынках будет превалировать ожидание, что при наличии ассоциации с ЕС государственный аппарат, включая регуляторные органы, будет адаптировать лучшие практики по регулированию рынков, в том числе финансовых», - пояснил он.

По мнению Вальчишена, ассоциация с ЕС может принести позитивные изменения на рынке финансовых услуг для граждан Украины только в долгосрочной перспективе. «В будущем процентные ставки по депозитам будут существенно снижены по сравнению с нынешними. Этот процесс будет сопровождаться ростом устойчивости банковского сектора в целом и ключевых коммерческих банков путем более высокого уровня их капитализации», - добавил эксперт.

Как сообщал УНИАН, Украина и Европейский Союз планируют подписать Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли в ноябре 2013 года, что, по мнению экспертов, расширит доступ Украины к внешним рынкам высокой покупательной способности. В то же время, согласно неоднократным заявлениям Президента Российской Федерации Владимира Путина, в случае подписания Украиной этого соглашения Таможенному союзу придется принять защитные меры для сохранения доминирующих позиций производителей стран-участников ТС на рынках сбыта в странах ТС.