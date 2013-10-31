США причислили российского певца Григория Лепса к международной преступной организации

Российский певец Григорий Лепс оказался в списке из 10 физических и юридических лиц, включенных в санкционный список Министерства финансов США за предполагаемую связь с восточноевропейской международной преступной организацией Brothers' Circle («Братский круг»).

В сообщении, опубликованном на сайте Минфина, говорится о введении санкций в отношении шести человек и четырех компаний, предположительно связанных с главарями Brothers' Circle Владиславом Леонтьевым и Гафуром Рахимовым. Леонтьев и Рахимов были включены в санкционный список еще в феврале 2012 года, сообщает «РИА Новости».

Среди прочих в списке значится Григорий Викторович Лепсверидзе, родившийся 16 июля 1962 года в Сочи. В сообщении Минфина США указано, что этот человек известен также как «Григорий Лепс» и «Гриша», живет на таиландском острове Пхукет. Лепсверидзе якобы «перевозит деньги для Леонтьева».