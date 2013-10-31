Федрезерв США сохранил программу количественного смягчения

Федеральная резервная система США сохранила диапазон ключевой процентной ставки в пределах 0,00-0,25% годовых и объем выкупа активов на уровне 85 миллиардов долларов в месяц, как и ожидали участники рынка.

В сопроводительном заявлении американский центробанк, как и раньше, пообещал удерживать ставку в диапазоне 0,00-0,25% до тех пор, пока уровень безработицы превышает 6,5%, а ожидаемая инфляция - не превышает 2,5%, сообщает Reuters.

Читайте также: На рынках акций наблюдается всеобщий позитив - эксперт