Федрезерв США сохранил программу количественного смягчения
08:30, 31 октября 2013Финансы
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Федеральная резервная система США сохранила диапазон ключевой процентной ставки в пределах 0,00-0,25% годовых и объем выкупа активов на уровне 85 миллиардов долларов в месяц, как и ожидали участники рынка.
В сопроводительном заявлении американский центробанк, как и раньше, пообещал удерживать ставку в диапазоне 0,00-0,25% до тех пор, пока уровень безработицы превышает 6,5%, а ожидаемая инфляция - не превышает 2,5%, сообщает Reuters.
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