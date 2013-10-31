BNP Paribas за 9 месяцев сократил чистую прибыль более чем на 22%

Чистая прибыль крупнейшей в еврозоне французской банковско-финансовой группы BNP Paribas по итогам девяти месяцев текущего года снизилась на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года и составила 4,7 миллиарда евро, говорится в отчетности финансовой организации.

Выручка группы в январе-сентябре сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,4% - до 29,26 миллиарда евро, передает ПРАЙМ.

Как сообщал УНИАН, Fitch понизило рейтинги крупнейших банков Франции, включая BNP Paribas.

Справка УНИАН. BNP Paribas является материнской структурой «УкрСиббанка» (84,9996% акций, ЕБРР владеет 15% акций).

«УкрCиббанк» работает в Украине с 1990 года и входит в группу крупнейших банков. На 1 января 2013 года активы банка составляли 25,89 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 15,31 млрд грн, обязательства - 23,26 млрд грн, уставный капитал - 1,77 млрд грн, собственный капитал - 2,63 млрд грн. В 2012 году банк получил 65,187 млн грн прибыли против 3,768 млрд грн убытка за 2011 год.

BNP Paribas Group в 2012 году увеличила прибыль на 8% - до 6,553 млн евро.