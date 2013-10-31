Чистая прибыль Visa за год выросла в 2,3 раза - до 4,98 млрд долл.

Чистая прибыль Visa Inc., крупнейшей в мире компании по выдаче и обслуживанию пластиковых кредитных карт, за 2012-2013 финансовый год (завершился 30 сентября) составила 4,98 миллиарда долларов, что в 2,3 раза больше показателя за прошлый фингод (2,14 миллиарда долларов).

В пересчете на одну обыкновенную акцию класса "А" прибыль компании составила 7,67 доллара против 3,17 доллара фингодом ранее. Выручка компании выросла на 13% - до 11,78 миллиарда долларов.

Между тем, чистая прибыль Visa по итогам четвертого квартала финансового года составила 1,19 миллиарда долларов, уменьшившись на 28% по сравнению с июлем-сентябрем прошлого года. В пересчете на акцию прибыль достигла 1,86 доллара против 2,48 доллара за четвертый квартал предыдущего финансового года (прогноз 1,85 доллара). Квартальная выручка при этом увеличилась на 8,8% - до 2,97 миллиарда долларов, передает ПРАЙМ.

"Visa показала хорошие финансовые результаты в четвертом квартале и в целом за год", - сказал глава компании Чарли Шарф. По его словам, рост квартальных выплат по дивидендам на 21% до 0,4 доллара на акцию и утверждение программы обратного выкупа акций объемом пять миллиардов долларов отражают уверенность компании в долгосрочном росте глобального бизнеса.

Visa - глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям более чем в 200 странах.

Читайте также:

Украина может остаться без переводов из-за границы - банкиры