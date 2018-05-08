Роман Шпек: Рано или поздно инфляция и курс "сорвутся"

Нацбанк для сохранения стабильности на финансовом рынке, несмотря на ухудшение состояния экономики, ускорил темпы эмиссии гривни. Насколько оправданы такие действия, какими могут быть их последствия, возможно ли ужесточение монетарной политики и валютного регулирования, а также о том, вероятен ли дефолт Украины в интервью УНИАН рассказал советник Президента и член набсовета НБУ Роман Шпек.

- Роман Васильевич, Нацбанк втрое ускорил эмиссию гривни по сравнению с прошлым годом, что подтверждает статистика по денежной базе. Насколько оправданы такие действия с учетом текущей ситуации?

- Печатный станок, как бронепоезд, он всегда работает. Нацбанк финансирует дефицит госбюджета, покупая ОВГЗ под 14% годовых, и перечисляет полученную прибыль в госбюджет. То, что стало вынужденной реакцией на кризис 2008-2009 годов, превращается в постоянно действующее «эмиссионное окно». Такой механизм эффективный, но только в краткосрочной перспективе, поскольку не стимулирует экономический рост, и его нужно сворачивать.

- Какими могут быть последствия ускоренной эмиссии?

- У нас сейчас финансовая стабильность, но инструменты, которыми она достигнута, привели к сокращению темпов экономического роста. Если оценить номинальный ВВП в этом году и сравнить его с плановым, то рукотворная дыра в бюджете составляет порядка 30 млрд грн. А чем восполнить? ОВГЗ, финансовые векселя, свежая гривня… За этой стабильностью все равно кроется девальвационный риск, отраженный в ставках кредитования в гривне.

- Если все так плохо, то почему Кабмин озвучил такие амбициозные макропоказатели на 2014 год?

- Если закладывать в бюджет рост в 3% к ожидаемому уровню ВВП (1,476 трлн грн), то это оптимистично, а не заносчиво. К тому же, проект госбюджета пока не доработан. Между тем, глава правительства призывает банки снижать процентные ставки. Но когда в уравнении все величины неизвестны, а мы хотим получить понятную и комфортную процентную ставку, то так не бывает.

- Почему не развивается кредитование бизнеса?

- Согласно статистике, в Украине порядка 40% предприятий убыточные. Такой заемщик заведомо проблемный, что отражается на стоимости кредита. Также надо учитывать, что собой представляет украинская банковская система - 180 банков, многие из которых принадлежат той или иной промышленно-финансовой группе. Банки должны заниматься банковским бизнесом и не зависеть от других активов акционера. Тогда не будет такого, что один привлекает депозиты под 9,75%, а другой – под 22%.

- Но НБУ не может запретить банкам входить в состав промышленно-финансовых групп, это - частный бизнес…

- Это - вопросы банковского надзора, идентификация собственников и связанных с ними лиц, анализ условий выдачи кредитов, выполнение нормативов. Это - постепенный процесс, думаю, что он будет ускоряться, стимулировать банковскую консолидацию. Не должно быть банков, у которых возникают проблемы с платежеспособностью.

- Нацбанк намерен объявить неплатежеспособными «Захидинкомбанк» и банк «Даниэль», у которых, согласно данным Ассоциации украинских банков, более года проблемы с выплатами депозитов?

- Это вопрос к Национальному банку. Но могу сказать, что помимо банков, которые Вы назвали, есть много других примеров.

- Что может предложить НБУ в ответ на заявление премьера о необходимости удешевления кредитов для бизнеса?

- Чтобы кредитовать и снизить процентные ставки, нужно избавиться от проблемных активов. Отдельными трактовками Налогового кодекса запрещено это делать небанковским учреждениям, расчистка банковских балансов приостановлена. Также есть проблемы в судебной и исполнительной системе, как результат - процесс взыскания задолженности затягивается на 2-3 года. Предложения по снижению ставок должны исходить от правительства, а не от Нацбанка или коммерческих банков. Если завтра правительство будет продавать ОВГЗ под 5%, то и ставки будут падать. Но Минфин занимает огромные средства под 14,3%.

- Насколько вообще эффективна долговая политика Украины относительно стоимости и структуры займов, использования привлеченных средств?

- Направления использования заемных средств не вселяют надежды. Все идет на покрытие кассовых разрывов и дефицита бюджета. Даже госбанки, занимая на внешних рынках путем выпуска еврооблигаций, не кредитуют экономику, а выкупают долларовые облигации Минфина. Это - неэффективный путь, необходимо часть привлекаемых средств вкладывать в развитие. Государство укрепило уставные капиталы госбанков, они получили рефинансирование НБУ, но насколько вырос их кредитный портфель?..

- Они же и покупают ОВГЗ…

- Если они покупают ОВГЗ, то почему другие должны идти в реальный сектор и финансировать бизнес?

- То есть, начинать оживление кредитования надо с госбанков?

- Просто должна быть прагматическая политика, счета должны оплачиваться. Экономика сокращается, а мы требуем нарастить кредитование.

- Получается замкнутый круг, предприятиям нужны длинные кредиты…

- Почему кредиты, а не инвестиции? Почему собственники этих предприятий пытаются разместить свои кровные на островах, и одолжить денег у банка? Пусть вложат немного средств на длительный период, и тогда банки готовы будут предоставить краткосрочные или среднесрочные кредиты для финансирования текущих проектов. Самое важное, с чем клиент должен прийти в банк – с эффективным проектом, а он приходит взять деньги и перекредитоваться по обязательствам перед другим банком или государством.

- В этом, наверное, причина провала нового порядка предоставления госгарантий? За 4 месяца с момента его внедрения выдан всего один кредит на 1,5 млрд грн

- По нашим оценкам, выдали не полтора, а 6,5 млрд грн, с учетом других направлений освоения госгарантий. Действительно, даже под госгарантии нет достаточного количества качественных инвестпроектов. Банк обязан оценить возможности клиента по возврату кредита, а госгарантии снижают мотивацию заемщика, ведь государство фактически дает безусловное поручительство. При этом банк несет ответственность перед своими вкладчиками и акционерами. Но вполне вероятно, что в ближайшие месяцы активность по выдаче гарантий государством ускорится.

- Почему рыночный спрос на ОВГЗ, и без того незначительный, стал практически нулевым? Все выкупают «дружественные» банки…

- Аппетиты правительства неподъемны для коммерческих банков. Да и хроническое невыполнение бюджета никак не соотносится с оценкой государства как идеального заемщика. Сегодня я прочитал, что «Киевэнерго» рассчитается с «Нафтогазом» векселями, но сможет ли «Нафтогаз» предложить эти векселя «Газпрому» как оплату за газ? Банки не кредитуют, а правительство «пылесосом» собирает всю ликвидность с рынка на покрытие дефицита госбюджета. Нацбанк за 9 месяцев выполнил норму отчислений в госбюджет на 135%, при этом налоговые органы - на 94%, таможенные – на 91%. Есть еще выполняющиеся сверх плана прочие поступления. К примеру, «Укравтодор» одолжил через выпуск ценных бумаг деньги под гарантии правительства, которые зачислены в госбюджет как доходы. Более 70% выпускаемых в обращение ОВГЗ оседают в портфеле Нацбанка, другие концентрируются в портфелях «дружественных» банков, при этом потребности в финансировании дефицита растут.

- Каким, по Вашему мнению, будет дефицит госбюджета в текущем году?

- Дефицит бюджета будет порядка 4,7-5% ВВП. К нему прибавится порядка 2% ВВП дефицита «Нафтогаза» и свыше 1% ВВП дефицита Пенсионного фонда. Казначейство вместо нормального ритмичного осуществления выплат финансирует кассовые разрывы. Нельзя долго жить в условиях длительного дефицита, рано или поздно главные «достижения» - инфляция и курс - «сорвутся». При не взвешенной политике, а она такова, каждые несколько лет происходит вынужденная глубокая девальвация. И эта периодичность у нас исторически сокращается.

- Как Вы оцениваете вероятность наступления дефолта Украины, и какие предупредительные меры необходимо предпринять?

- Дефолт Украине не угрожает, но проблемы есть, и действующая модель социально-экономического развития обречена на провал. Нельзя строить экономику на металлургии и химической промышленности, которые при низком мировом спросе все равно потребляют много энергоресурсов высокой стоимости. Инвестиции приходят в банковский и финансовый секторы, в информационные технологии, в инфраструктуру, пищевую промышленность. Нужно ориентироваться на инвестиции, а для этого нужна реальная и правдивая налоговая и бюджетная политика, которая не может базироваться сугубо на фиксированном обменном курсе.

- Возможно ли в ближайшее время ужесточение монетарной политики и валютного регулирования?

- Не думаю, ничего такого на подходе нет. В ноябре будет плановое заседание совета Нацбанка, возможно, в зависимости от его итогов что-то и будет.

- Возможно ли расширение требований по обязательной продаже валюты до 100%?

- Не слышал об этом, но поскольку действия правительства по дедолларизации успешные, думаю, подобные меры продолжатся. Регулирование ставок через резервирование, ограничение наличных расчетов – своевременные рыночные шаги. Административные меры в виде обязательной продажи и регулирования курса эффективны в краткосрочной перспективе, но не умаляют девальвационных ожиданий, поскольку в нашем менталитете глубоко укоренилась логика: если власти что-то запрещают, то власти что-то знают, и нужно ждать проблем.

- Инвесторов не отпугивает обязательная продажа валюты?

- Слабохарактерных – отпугивает. Сильные относятся с пониманием. Инвестор - банкир, который каждый день покупает и продает риск. Одни чувствуют себя комфортно, другие – хотели бы прийти, но не приходят. Поэтому количество предприятий и их счетов в банках не растет, и нет возможностей для кредитования.

- И даже в прибыльном банковском секторе инвестиции сокращаются...

- Банки уходят, поскольку Украина длительное время не может выйти на докризисный уровень производства. Некоторые, принимая в свое время риски бизнеса, не достаточно верно их оценили. Также важно, какова ситуация в материнских структурах банков. В текущем году кредитование в ЕС сократилось на 2%, и банкам Евросоюза приходится сокращать присутствие в других странах.

- Но с нашим уровнем ставок они могли бы неплохо заработать…

- Могли бы, если бы были уверены, что счета будут оплачены, а если нет, то можно защитить свои права в суде. В то же время, не проблема, что кто-то уходит с рынка. Это - естественный процесс консолидации банков. Важно понимать, как меняется среда, и будут ли завтра желающие вкладывать средства.

- «Укрсоцбанк», «Райффайзен Банк Аваль», «УкрСиббанк» тоже на низком старте и просто ждут хороших предложений, боясь понести убытки от продажи?

- Тут не столько убытки, сколько - напугать рынок. В то же время, если начнется рост экономики Украины, то зачем уходить? Можно зарабатывать и поправлять состояние банка за счет кредитования растущей экономики. Но для этого, как я уже говорил, нужны реформы, адекватный бюджет, справедливая тарифная и курсовая политики.

- Что было бы целесообразно применительно к банковской системе – дальнейшая евроинтеграция или вступление в Таможенный союз?

- Время покажет, что эти два направления внешнеэкономической политики не исключают друг друга, а многие рассуждения о проблемах Таможенного союза в результате подписания договора о Зоне свободной торговли с ЕС – надуманные. Украина обречена на реформы, и они будут более быстрыми, эффективными и комплексными, если мы будем использовать международный опыт. Например, мы имеем право не только на кредиты, но и на техническую помощь МВФ. Это можно брать, но надо уметь пользоваться.

- Вы принимали участие в дискуссиях с представителями МВФ, работающими сейчас в Украине? Каковы перспективы получения нового займа?

- Я встречался с представителями МВФ - требования фонда по пересмотру тарифов на газ, введению гибкого валютного курса и консолидации банковского сектора не изменились. Это - очередная техническая миссия, но она в любой момент может стать переговорной в плане старта новой программы кредитования. Они могли бы согласиться с действующими тарифами на газ, но при условии положительного сальдо бюджета. А у нас дефицит третий год подряд, и фактический бюджет разительно отличается от прогнозного.

- То есть, денег МВФ в этом году не даст?

- Сейчас дискуссия с МВФ направлена на то, чтобы трансформировать наши достижения в виде финансовой стабильности в экономический рост. Если будет видение, как этого достичь, и необходимые общепринятые инструменты, то будет шанс получить и техническую, и финансовую помощь МВФ, Всемирного банка, Еврокомиссии, других кредиторов.

- Но до конца года ситуация не изменится, не будет ожидаемой плавной девальвации и небольшой инфляции, что могло бы дать прирост ВВП?

- У меня нет информации, что что-то подобное произойдет. Как только я увижу реальный прогноз и проект госбюджета на следующий год, то смогу прокомментировать более профессионально.

- Наверное, проект бюджета на 2014 год задерживается, так как еще не решили, что с текущим бюджетом делать, говорили про секвестр…

- Секвестр - не то, что возможно сейчас в Украине. Основными статьями расходов являются защищенные статьи, и Верховная Рада постоянно принимает законопроекты по улучшению жизни граждан. Мы не можем быть щедрыми по уровню социальной защиты, если по росту экономики и доходов госбюджета отстаем от окружающего мира. Но в Украине практически любая попытка внесения бюджета для пересмотра в парламент заканчивается увеличением расходов.

- Минфин объясняет растущий дефицит удорожанием займов…

- Текущие займы не могут быть причиной дефицита, они - прямое следствие. Есть страны с более высоким отношением госдолга к ВВП, но там нет такой стоимости заимствований. Также стоит учитывать дефицит текущего счета. Нам нужно быть такими в глазах инвесторов и кредиторов, чтобы поступления по финансовому счету дали возможность финансировать и дефицит текущего счета, и прежние долги без использования золотовалютных резервов.

- Введение гибкого курса неизбежно, или нам удастся уговорить МВФ не отпускать гривню?

- Президент Виктор Янукович в своем ежегодном послании говорил о переходе от доллара к валютной корзине. Учитывая соотношение использования евро и доллара в стране, задействование валютной корзины на этом этапе даст возможность без каких-либо объявлений и деклараций сделать курс более гибким. Только за счет методологии курс был бы более эластичным.

- Мы можем просто предъявить МВФ постановление, что создаем бивалютную корзину…

- Пока это впечатления на МВФ не производит. Но переходить к гибкому курсу без структурных реформ - преждевременно и вредно. Должна быть объективная ценовая и тарифная политика, бездефицитный Пенсионный фонд, «Нафтогаз», или меры, которые в среднесрочной перспективе сделают их такими.

- В результате проволочек в переговорах с МВФ международные агентства понизили суверенные рейтинги Украины и рейтинги ряда банков и компаний. Как это отражается на работе банков?

- Сильной потребности в кредитах наша стагнирующая экономика не испытывает, как и ее банки. Ликвидность банковской системы на достаточном уровне, что подтверждается активными вложениями в сертификаты НБУ. Но как только экономика будет на пути к росту, появится потребность в ресурсах и в рейтингах для их привлечения.

- Украинские рейтинговые агентства подвергают сомнению объективность международных аудиторов…

- Можно обвинить все агентства, что они неправильно нас оценивают. Но там, где рейтинги выше, уровень жизни и социальной защиты тоже выше. Как они при неправильных оценках этого достигли? В то же время, наше главное рейтинговое агентство – МВФ. По итогам миссии Фонд подготовит отчет министерствам финансов государств - участников, которые разошлют эту информацию своим банкам, а те сделают соответствующие выводы. В свою сказку можем верить только мы.

- Кстати, Всемирный банк недавно понизил прогноз по росту ВВП Украины, а МВФ следом – повысил…

- По нашим оценкам, небольшой рост ВВП по итогам года возможен, в пределах 0,6%. Промышленность будет в минусе, строительство – тоже, сельское хозяйство покажет небольшой плюс. Есть такой показатель – «чистый экспорт». Короче говоря, если экспорт превышает импорт, то он прибавляется к ВВП, если не превышает – разница отнимается. И в этом году величина, которая отнимается, будет меньше за счет сокращения закупок газа.

- Так мы не будем «догонять» по закупкам газа? Это не отсрочка, а действительно экономия?

- Да, экономия. И за счет сокращения производства, и за счет программ по энергосбережению и энергоэффективности. Промышленность уже не первый год платит высокую цену за газ и видит очевидный стимул экономить его расход.

Ольга Гордиенко (УНИАН)

***Роман Шпек - украинский государственный деятель, дипломат, член Академии экономических наук Украины. В 2002 занимал пост Чрезвычайного и Полномочного посла Украины, народный депутат II созыва. С 1992 по 1993 - первый замминистра, а с 1993 по 1995 — министр экономики Украины. С 1995 по 1996 курировал экономические реформы на посту первого замглавы правительства Украины, с 1996 по 2000 занимал должность председателя Национального агентства по вопросам развития и евроинтеграции. С 2000 по 2008 Роман Шпек возглавлял постоянное представительство Украины при ЕС в Брюсселе. В январе 2008 оставил государственную службу и занял пост замглавы правления "Альфа-банка" (Украина). C апреля 2010 по настоящее время - внештатный советник Президента Украины и член набсовета Национального банка Украины.