Дефицит бюджета США сократился до минимума с 2008 года - 680 млрд долл.

Дефицит бюджета США в 2012-2013 финансовом году, завершившемся 30 сентября, составил 680 миллиардов долларов, или 4,1% ВВП, против примерно 1,1 триллиона долларов годом ранее, оказавшись на минимальном уровне с 2008 года, сообщило Министерство финансов страны.

За сентябрь профицит бюджета составил 75,1 миллиарда долларов и оказался лучше ожиданий аналитиков (69 миллиардов долларов), передает ПРАЙМ.

Объем государственных доходов в отчетном фингоду вырос по сравнению с предыдущим годом на 13,2% и составил рекордные 2,773 триллиона долларов против 2,449 триллиона долларов, а объем расходов сократился на 2,3% до 3,454 триллиона долларов против 3,538 триллиона долларов годом ранее.

Читайте также: Федрезерв США сохранил программу количественного смягчения

Наиболее значительными статьями расходов американского бюджета за прошлый фингод стали здравоохранение (886,3 миллиарда долларов), социальные выплаты (867,4 миллиарда долларов) и оборона (607 миллиардов долларов). При этом на образование был потрачен всего 41 миллиард долларов.

По итогам 2013-2014 года дефицит бюджета предполагается на уровне примерно 760 миллиардов долларов.

Читайте также: Уровень безработицы в США упал до 7,2%