Дефицит бюджета США сократился до минимума с 2008 года - 680 млрд долл.
Дефицит бюджета США в 2012-2013 финансовом году, завершившемся 30 сентября, составил 680 миллиардов долларов, или 4,1% ВВП, против примерно 1,1 триллиона долларов годом ранее, оказавшись на минимальном уровне с 2008 года, сообщило Министерство финансов страны.
За сентябрь профицит бюджета составил 75,1 миллиарда долларов и оказался лучше ожиданий аналитиков (69 миллиардов долларов), передает ПРАЙМ.
Объем государственных доходов в отчетном фингоду вырос по сравнению с предыдущим годом на 13,2% и составил рекордные 2,773 триллиона долларов против 2,449 триллиона долларов, а объем расходов сократился на 2,3% до 3,454 триллиона долларов против 3,538 триллиона долларов годом ранее.
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Наиболее значительными статьями расходов американского бюджета за прошлый фингод стали здравоохранение (886,3 миллиарда долларов), социальные выплаты (867,4 миллиарда долларов) и оборона (607 миллиардов долларов). При этом на образование был потрачен всего 41 миллиард долларов.
По итогам 2013-2014 года дефицит бюджета предполагается на уровне примерно 760 миллиардов долларов.