Выручка соцсети Facebook в 3 квартале выросла на 60%

В III квартале выручка соцсети Facebook выросла на 60% до 2,02 млрд долл., что выше прогнозов, говорится в отчете компании.

Чистая прибыль (по US GAAP) составила 425 млн долл. против убытка в 59 млн долл. годом ранее, в расчете на акцию этот показатель составил 0,17 долл. против убытка в 0,02 долл. в июле-сентябре 2012 г.

Доход от рекламы вырос на 66% до 1,8 млрд долл., примерно половина этой суммы приходится на мобильную рекламу (882 млн долл.).

Остальная часть выручки приходится на комиссии с платежей и продаж товаров в приложениях. В I квартале 2013 г. доходы от рекламы в мобильной версии Facebook составляли 30% выручки, во II квартале - 41%, в III квартале - 49%.

В сентябре число ежедневных активных пользователей Facebook составило 728 млн, что на 25% больше, чем в сентябре прошлого года.

Число активных пользователей, которые приходят в соцсеть хотя бы раз в месяц, в сентябре составило 1,19 млрд (+18%), из них с мобильных устройств на FB пришли 874 млн (+45%), пишут "Ведомости".

«Сильные итоги этого квартала показывают, что мы готовы к следующей фазе развития нашей компании, и сейчас мы прикладываем усилия, чтобы привести в интернет еще 5 млрд человек», — говорится в заявлении руководителя компании Марка Цукерберга.

После оглашения отчета акции Facebook взлетели на 18% на электронных торгах, хотя за торговый день на NASDAQ они подешевели на 0,7%.

Читайте также:

Основатель Facebook стал самым «дорогим» топ-менеджером в США

Facebook купил израильский стартап Onavo