Fitch прогнозирует рост ВВП Украины на 2,2% в следующем году

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохраняет свою оценку нулевого роста ВВП Украины по итогам текущего года и прогнозирует рост ВВП на 2,2% в следующем году, сообщил журналистам директор аналитической группы по рейтингам европейских стран с развивающейся экономикой Fitch Ratings Чарльз Севилль.

«Прогноз по росту экономики Украины пересмотрен. По нашим оценкам, в текущем году рост будет нулевым. Экономика Украины в рецессии с ниспадающими темпами роста, и перспектив для получения финансирования МВФ нет. В то же время, мы ожидаем положительный рост уже в 2014 году на уровне 2,2%», - сказал Севилль.

Как сообщал УНИАН, валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в третьем квартале 2013 года по сравнению с третьим кварталом 2012 года снизился на 1,5% (в постоянных ценах 2007 года), при этом экономика страны демонстрирует спад пятый квартал подряд. В то же время, по сравнению со вторым кварталом с учетом сезонного фактора спад ВВП замедлился до 0,4%. Информация о номинальном ВВП Украины по итогам третьего квартала не сообщается.

По версии международных финансовых организаций, рост ВВП в 2013 году не превысит 1%. В частности, по версии Международного валютного фонда, рост ВВП Украины составит 0,4%, Всемирного банка – 0%, по версии международной аудиторской компании EY – 0,3%, ЕБА – 0%.

Согласно государственному бюджету на текущий год, номинальный ВВП в 2013 году должен составить 1,576 трлн грн, рост ВВП – 3,4%. Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозирует позитивный рост ВВП по итогам года, но менее планового показателя в 3,4%.

Кабинет министров 14 сентября зарегистрировал проект госбюджета на 2014 год, предусматривающий рост ВВП на 3%, инфляцию на уровне 8,3% (декабрь к декабрю), госдолг в 32,4% ВВП и дефицит госбюджета на уровне 2,7% ВВП. Проект отправлен на доработку.

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