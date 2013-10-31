Fitch прогнозирует падение резервов Нацбанка в 2013 году до 17,8 млрд долл.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует падение золотовалютных резервов Национального банка Украины до 17,8 млрд долл. в 2013 году и до 12,9 млрд долл. в 2014 году, сообщил сегодня журналистам директор суверенной аналитической группы по рейтингам европейских стран с развивающейся экономикой Fitch Ratings Чарльз Севилль.

«Резервы остаются стабильными в последние месяцы. В то же время, за первые 8 месяцев резервы упали больше, чем за аналогичный период прошлого года, поскольку прямые инвестиции были ниже и чистые заимствования также снизились. Вместе с тем, погашение кредитов МВФ поглотило значительную часть резервов», - сказал Севилль.

Читайте также: Fitch прогнозирует рост ВВП Украины на 2,2% в следующем году

По его словам, курс национальной валюты по отношению к доллару США снизится до 8,5 грн за доллар в 2014 году. «В нашем прогнозе мы делаем предположение о снижении курса гривни к доллару до 8,5 в следующем году. При этом девальвация не будет такой, как это было в 2008 году, и не приведет к финансовой нестабильности, поскольку банковские балансы менее привязаны к доллару, нежели это было ранее», - добавил представитель агентства.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Нацбанка на 1 октября 2013 года составили 21,639 млрд долл., что на 0,08%, или на 17 млн долл. меньше показателя на 1 сентября в 21,656 млрд долл. С начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 11,84%, или на 2,907 млрд долл.

По оценкам опрошенных УНИАН экспертов, Нацбанк до конца текущего года удержит свои золотовалютные резервы на уровне 20 млрд долл.

По итогам 2012 года резервы Нацбанка сократились на 22,8% - до 24,546 млрд долл.

По итогам сентября спрос на валюту на наличном рынке превысил ее предложение второй месяц подряд после обратной тенденции четыре месяца подряд, в апреле-июле текущего года. В сентябре чистая покупка наличной валюты населением составила 678,7 млн долл., что в 5 раз больше показателя за предыдущий месяц в 136,2 млн долл.

Национальный банк в сентябре после четырехмесячного перерыва возобновил интервенции на валютном рынке, в сентябре 2013 года объем интервенций составил 582,5 млн долл. (в эквиваленте), сообщил регулятор на официальном сайте.