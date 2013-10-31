МВФ настаивает на своих требованиях к Украине

Международный валютный фонд настаивает на выполнении Украиной ранее озвученных требований, а именно – на переходе к гибкому валютному курсу и повышении тарифов на газ для населения с целью укрепления позиций энергетического сектора, для продолжения сотрудничества и возобновления финансирования в рамках программы стэнд-бай.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе международной конференции, организованной международным рейтинговым агентством Fitch, заявил глава представительства МВФ в Украине Жером Ваше.

«Наша рекомендация – это идти в том направлении, которое озвучено… Это внедрение пакета мер для обеспечения перспектив роста в среднесрочной перспективе, в том числе гибкость курса, честная конкуренция, укрепление финансового сектора, снижение бюджетного дефицита и укрепление энергетического сектора, что в первую очередь предусматривает повышение тарифов», - сказал Ваше.

При этом он отметил, что работа миссии МВФ представляет собой регулярные консультации, которые проводятся со всеми заинтересованными сторонами. «Мы рассматриваем экономические тенденции, смотрим на планы правительства, ситуацию в экономике страны», - сказал глава представительства МВФ.

Он подчеркнул, что было бы неправильно говорить о сотрудничестве с МВФ, как о некоей корпоративной сделке. «Лично мне не нравится слово сделка. Я бы предпочел сказать, что нам необходимо договориться о политике урегулирования дисбалансов в экономике и обеспечения ее роста. Что касается тех политик, по которым мы должны договориться, то есть ряд дисбалансов в украинской экономике, и необходимость их устранить», - сказал Ваше.

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Как сообщал УНИАН, 17 октября в Украину прибыла миссия МВФ для переговоров с властями и проведения постпрограммного мониторинга. Возобновление сотрудничества с МВФ является ключевым для Украины, поскольку средства Фонда остаются единственным крупным источником пополнения золотовалютных резервов Украины, а также способствует доступу к внешним займам на мировом рынке заемного капитала. Кроме того, возобновление сотрудничества МВФ с Украиной станет сигналом для Европейского Союза к возобновлению сотрудничества со страной по программе предоставления финансовой помощи в объеме 610 млн евро.

26 сентября директор департамента внешних связей МВФ Джерри Райс подтвердил намерение фонда вести с Украиной переговоры о возобновлении сотрудничества и подписании новой программы кредитования объемом порядка 15 млрд долл. до конца осени.

Ранее Президент Украины Виктор Янукович в интервью информагентству Bloomberg заявил, что украинское правительство настроено оптимистически относительно достижения в этом году соглашения с Международным валютным фондом о предоставлении кредита. По словам главы государства, Украина выполнила все условия предоставления финансирования, кроме одного - повышение цен на газ для населения. Вместе с тем, Украина предлагает заменить это условие другим и готова к соответствующим переговорам.