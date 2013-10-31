Fitch пересмотрит суверенный рейтинг Украины в ближайшее время

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings намерено пересмотреть суверенные рейтинги Украины в ближайшее время, сообщил сегодня журналистам директор аналитической группы по рейтингам европейских стран с развивающейся экономикой Fitch Ratings Чарльз Севилль.

«Мы фактически посетили Украину, чтобы посмотреть ситуацию и поговорить с властями. На основе этого мы хотим пересмотреть рейтинг в ближайшее время, поскольку нас заботит ситуация с внешним финансированием, бюджетным дефицитом и ростом госдолга. Да, мы будем пересматривать рейтинг, но я не могу точно сказать, когда это будет», - сказал Севилль. При этом он не уточнил, в какую сторону ожидается пересмотр рейтинга.