Бывший «Эрсте Банк» станет филиалом «Фидобанка» до конца года

«Фидокомбанк» (ранее – «Эрсте Банк») присоединится к «Фидобанку» на правах филиала до конца текущего года, сообщила УНИАН пресс-служба «Фидобанка» со ссылкой на решение акционеров обоих учреждений.

Согласно сообщению, операционное слияние на правах филиала отвечает требованиям действующего законодательства, и в рамках данной процедуры «Фидобанк» принимает все права и обязательства «Фидокомбанка».

«Больший по объемам банк присоединился к меньшему, соблюдая права и интересы всех клиентов», приводятся в сообщении слова председателя комиссии по реорганизации «Фидокомбанка» Ирины Марьянко.

Как сообщается, объединение созданного филиала с главным банком произойдет в конце текущего года, в результате номера счетов клиентов филиала изменятся.

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Справка УНИАН. «Фидобанк» (ранее - банк «Ажио», «СЕБ Банк», г. Киев) работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу средних финансовых учреждений.

«Фидокомбанк» (ранее - «Эрсте Банк», Киев) работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу крупных банков.

В декабре 2012 года собственник банка Erste Group заключил договор о продаже украинского «Эрсте Банка» собственнику «Фидобанка» Александру Адаричу за 83 млн долл. По словам Адарича, покупка «Эрсте Банка» является частью стратегии «Фидобанка», в рамках которой планируется создать к 2017 году банковский холдинг, входящий в ТОП-20 банков Украины.

«Эрсте Банк» сменил название на «Фидокомбанк» в июне, а Национальный банк дал разрешение на реорганизацию «Фидокомбанка» путем его присоединения к «Фидобанку» в августе текущего года.