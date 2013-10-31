МВФ настаивает на отсрочке снижения ставок НДС и налога на прибыль

Международный валютный фонд не видит в Украине предпосылок для снижения ставок налога на прибыль до 16% с 19% и налога на добавленную стоимость до 17% с 20% с 1 января 2014 года, как того требуют нормы действующего в стране Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе международной конференции, организованной международным рейтинговым агентством Fitch Ratings, заявил глава представительства МВФ в Украине Жером Ваше.

«Мы постоянно рекомендуем властям не отказываться от плана по сокращению ставок налогов. В то же время, с учетом сложившейся ситуации, мы не видим возможности для сокращения ставок в ближайшие годы», - сказал Ваше.

При этом он отметил, что отсрочка снижения ставок – это не просто рекомендация МВФ. «Могу добавить, что это не только рекомендации. Этот пункт будет включен в наш отчет по статье 4 (относительно возможности предоставления финансирования Украине – УНИАН)», - подчеркнул глава представительства МВФ в Украине.

Как сообщал УНИАН, вопрос отсрочки снижения ставок НДС и налога на прибыль обсуждался также в ходе переговоров представителей МВФ с украинскими властями в рамках работы миссии Фонда в Украине. При этом в ходе встречи с руководством и членами Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики стороны пришли к пониманию проблемы, причем глава комитета Виталий Хомутынник пообещал рассмотреть возможность выполнения данной рекомендации, если она будет оформлена в виде законопроекта и передана от имени Кабинета министров в парламент.

В свою очередь, министр доходов и сборов Александр Клименко отмечал, что вопрос снижения ставок активно обсуждается с деловыми кругами, причем бизнес с пониманием относится к возможному решению о сохранении действующих налоговых параметров.

Также Клименко заявил, что решение об отсрочке снижения ставки налога на прибыль и налога на добавленную стоимость, продиктованное экономической нестабильностью и рекомендациями Международного валютного фонда, обсуждается на уровне правительства и деловых кругов и может быть принято в ближайшее время.

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