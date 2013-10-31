Мировые центробанки продлили договоренности по своп-линиям

Банк Канады, Банк Англии, Банк Японии, Европейский центральный банк, Федеральная резервная система США и Швейцарский национальный банк объявили, что их временные двусторонние соглашения о предоставлении своп-линий для поддержания ликвидности стали постоянными, передают Вести.ru.

Таким образом, экстренная мера, которая была реализована для поддержания финансовой системы, стала постоянной, и будет действовать до дальнейшего уведомления.

Договоренности представляют собой сеть двусторонних своп-линий между шестью центральными банками. Эти механизмы позволяют предоставлять ликвидность в той валюте, которая необходима в случае возникновения определенных рыночных условий.

Временные соглашения ранее помогли ослабить давление на финансовых рынках и смягчить их влияние на экономические условия.

Фактически, ЕЦБ теперь на постоянной основе сможет предоставлять пяти другим центральным банкам ликвидность в евро, а при необходимости банки еврозоны смогут быть обеспечены японской иеной, фунтами стерлингов, швейцарскими франками, канадскими и американскими долларами.