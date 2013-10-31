Fitch прогнозирует рост дефицита госбюджета Украины до 7% ВВП

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отмечает усиление фискального давления в Украине и прогнозирует рост дефицита госбюджета до 6,5-7% ВВП по итогам текущего года, сообщил сегодня журналистам директор аналитической группы по рейтингам европейских стран с развивающейся экономикой Fitch Ratings Чарльз Севилль.

«Бюджетный дефицит увеличился, и мы ожидаем дефицит на уровне 6,5-7% ВВП, в то время как в прошлом году этот показатель составлял 6%. Фискальное давление усиливается, что приводит к росту долгов, но правительство полагается больше на Нацбанк», - сказал Севилль.

По его словам, Национальный банк увеличивает свою долю в финансировании бюджетного дефицита, в его портфеле порядка 60% долговых бумаг правительства. «Это давление, правительство готовится выпустить финансовые векселя для возмещения НДС и таким образом увеличивает свой долг не прозрачно», - добавил представитель агентства.

Также Севилль отметил отсутствие бюджета на следующий год.

«Бюджета на 2014 год нет и не было. Но мы ожидаем в конце ноября и предполагаем, что это будет более жесткий бюджет. Если в следующем году появится финансирование, мы прогнозируем дефицит на более низком уровне в 6,1% ВВП, но все зависит от ситуации», - резюмировал представитель агентства.

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