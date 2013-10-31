Центробанк Японии снизил прогноз по росту ВВП

Банк Японии снизил прогноз по росту экономику страны в текущем финансовом году, а прогноз на следующий год был улучшен. Как ожидается, инфляция превысит 2% уже в 2014 финансовом году.

По прогнозу Центрального банка, японская экономика в 2013 финансовом году, который завершится 31 марта 2014 г., вырастет на 2,7%. Предыдущий прогноз предполагал рост на 2,8%, сообщают Вести.ru.

При этом ожидания по росту ВВП в следующем году улучшились. Экономика в 2014 финансовом году вырастет на 1,5%, а не 1,3%, как ожидалось ранее, прогноз на 2015 год оставлен на уровне 1,5%.

Что касается инфляции, то эксперты регулятора ждут ускорения инфляции с учетом повышения налога на потребление уже в следующем году. Согласно прогнозу общая инфляция вырастет до 3,3%, а в 2015 фингоду снизится до 2,6%. При этом без учета повышения налога средняя инфляция в 2015 фингоду составит 1,9%. В следующем году ожидается показатель на уровне 1,3%.

Напомним, что налог на добавленную стоимость может быть повышен 1 апреля 2014 г. с 5% до 8%, а через 1,5 года он будет повышен до 10%. При этом некоторые эксперты говорят о повышении ставки налога до 20% к 2020 г.

Ранее Банк Японии не изменил денежно-кредитную политику. В Центральном банке отметили, что сохранят курс на количественное смягчение для достижения цели по инфляции.