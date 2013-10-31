Инфляция в еврозоне снизилась до минимума за 4 года

Инфляция в еврозоне в октябре упала до самого низкого уровня почти за четыре года. Этот фактор повышает давление на Европейский центральный банк в связи с возможностью усилить стимулирование и поддержать хрупкое восстановление экономики, передают Вести.ru.

Годовые темпы роста потребительских цен в октябре упали до 0,7%, это самый низкий показатель с ноября 2009 г., а также он ниже сентябрьского уровня, когда инфляция составила 1,1%, свидетельствуют данные Евростата.

По отдельным странам данные говорят о замедлении инфляции в Германии и Бельгии, а также в Испании, где годовая инфляция составила всего 0,1%.

Цены на энергоносители упали на 1,7% в годовом выражении после снижения на 0,9% в предыдущем месяце. Стоимость продуктов питания, алкоголя и табака выросла на 1,9%, что ниже показателя в 2,6% в сентябре, а стоимость услуг выросла на 1,2%.

Базовая инфляция замедлилась до 0,8% в октября.

ЕЦБ ожидает инфляцию на уровне 1,5% в этом году и 1,3% в 2014 г. Также Центральный банк пообещал сохранять ключевую процентную ставку на текущем уровне 0,5% или ниже в течение продолжительного периода времени.

Тем не менее статистика отражает слабый внутренний спрос в экономике еврозоны. Официальные данные по росту экономики еврозоны будут опубликованы 14 ноября.

Экономисты Morgan Stanley отмечают, что если замедление инфляции сохранится, это может быть тревожным фактором, так как показатель близко подошел к зоне дефляции.

Экономика еврозоны выросла во II квартале 2013 г. на 0,3% в месячном выражении после продлившейся шесть кварталов рецессии - самой длительной в истории еврозоны.

Уровень инфляции в 0,7% - это значительно ниже целевого значения Центрального банка, которое находится на уровне чуть менее 2%. В связи с этим повышаются шансы на дополнительное смягчение денежно-кредитной политики. Заседание совета директоров ЕЦБ состоится 7 ноября.

При этом замедление инфляции зафиксировано на фоне высокого уровня безработицы. Темпы роста цен замедляются девятый месяц подряд, а безработица остается на рекордном уровня в 12,2% в сентябре. В результате Центральный банк говорит только лишь о "постепенном" восстановлении.

Августовское значение безработицы было пересмотрено с 12% до 12,2%, а безработица среди молодежи в возрасте до 25 лет составила 24,1% в сентябре.

В Испании общий уровень безработицы составил 26,6%, в Италии показатель увеличился до 12,5%, а в Германии безработица упала до 5,2%.